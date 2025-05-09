Fransa rolünü artırma arayışında

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Fransa’nın ABD çekilirken Suriye’de rolünü büyütme girişimleri sürerken cihatçı HTŞ lideri Muhammed el Colani (Ahmed Şara), Avrupa’da ilk ziyaretini Paris’e yaptı. Colani’nin ziyareti, Fransa’nın özellikle Kürt bölgelerinde son haftalarda hızlanan diplomatik temaslarının ardından geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda Suriye’deki geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Colani’yi ağırladı.

El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri Colani'nin Fransa’ya gelişiyle ilgili eleştirilere cevap veren Macron, “Benim gördüğüm ortada bir yöneticinin var olduğu” ifadesini kullandı. Macron, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, son dönemde Dürzilerle yaşanan mezhep temelli çatışmalar ve Alevilere yönelik katliamları hatırlatarak Colani’den “hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin korunması için gerekli adımları atma” çağrısı yaptı. Macron, saldırılarının sorumlularının yargılanmasını istedi.

SDG İLE ANLAŞMA

Federalizm talebi sinyallerinin giderek arttığı Kürtlerin yönetimindeki Rojava’da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında varılan mutabakatın büyük önem taşıdığını söyledi. Macron, Paris'in, Şam yönetimi ile Rojava Özerk Yönetimi arasında varılacak her türlü anlaşmayı desteklediğini vurguladı.

ABD’YE ÇAĞRI

Ekonomik yaptırımlar konusuna da değinen Macron, Suriye’de istikrar sağlandığı takdirde, AB’nin uyguladığı ekonomik yaptırımların “aşamalı olarak hafifletilmesi” gerektiğini söyledi. Washington’a da yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Macron, “ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme konusunda da aceleci olmaması gerektiğini” savundu.

Reuters’a konuşan Fransız cumhurbaşkanlığından bir yetkili ise ABD’nin Suriye’den çekilme süreci ve Fransa’nın bölgede daha etkin rol alması konusunda Washington ile istişarelerin sürdüğünü belirtti.

‘İSRAİL’LE GÖRÜŞÜYORUZ’

Ortak basın toplantısında konuşan Colani ise, Macron’la görüşmelerinde SDG ile yapılan anlaşmanın gündeme geldiğini belirterek Fransa’nın bu süreçte uzun süredir destek sunduğunu söyledi. Colani, Avrupa’nın geçmiş yönetime yönelik yaptırımlarını sürdürmesinin hiçbir anlamı olmadığını kaydetti.

İsrail’in Şam yönetimine bağlı güçlerin Dürzilerle yaşadığı çatışmaları gerekçe göstererek Suriye’ye yaptığı hava saldırılarına değinen Colani, “İsrail ile arabulucular aracılığıyla dolaylı müzakereler yürütüldüğünü ve gerginliğin düşürülmesinin hedeflendiğini” söyledi.