Fransa, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarında seçim düzenlemesini kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'da ve ilhak ettiği topraklarda geçen hafta düzenlenen ara ve yerel seçimler değerlendirildi.

Açıklamada, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da "sözde seçimler" düzenlemesinin kınandığı belirtildi.

"Bu sözde seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur." ifadesine yer verilen açıklamada, Fransa'nın seçim sonuçlarını tanımayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ve Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya ve ilhak ettiği Kırım ile Sivastopol'da 6-8 Eylül tarihlerinde ara ve yerel seçimler düzenlenmişti.