Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 14:23
  • Giriş: 29.09.2023 14:23
  • Güncelleme: 29.09.2023 14:24
Kaynak: AA
Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor

Fransa'nın ana kara topraklarının "tarihinin en sıcak eylül ayını yaşadığı" belirtildi.

Meteoroloji servisi Meteo France'dan yapılan açıklamada, bu ayın, ülkenin ana kara topraklarının geçirdiği "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu meteoroloji kayıtlarının 1900'den sonrasını kapsadığı ifade edildi.

Bu ay hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve ortalama 21,5 derece olduğu bildirilen açıklamada, eylül sonunda ülkenin güneyinde hava sıcaklıklarının 30 dereceyi geçtiği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol