Fransa, Trump'ın hedefindeki Grönland'da konsolosluk açacak

Fransa hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin ele geçirmeyi planladığı Grönland'da konsolosluk açma kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot RTL radyosunda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland hakkında açıklama yaptı.

Grönland'da "her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getiren Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da "bu niyetin göstergesi" olduğunu belirtti.

Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.

Söz konusu kararla Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.