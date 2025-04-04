Fransa ve İngiltere Genelkurmay Başkanları Kiev'i ziyaret edecek

Fransa ve İngiltere Genelkurmay Başkanlarının bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecekleri bildirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'deki karargahta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Er ya da geç barış elde edilse bile, askeri kapasiteye veya güvenceye ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle Genelkurmay Başkanlarımız bugün bu çalışmada ilerleme kaydetmek için Kiev'de olacak." ifadelerini kullandı.