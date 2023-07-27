Fransa ve Japonya ortak hava tatbikatı düzenledi

Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri (FASF) ile Japonya Hava Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF) ortak tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Japan Times'ın haberine göre, Japonya Savunma Bakan Hamada Yasukazu, tatbikatın "Fransa'nın Japonya çevresindeki varlığını desteleyeceğini" ve "Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tatbikat, Japonya'nın Kanto bölgesindeki ASDF'nin Nyutabaru Hava Üssü'nde başlatıldı.

Müşterek çalışma ve uluslararası işbirliğini geliştirmenin amaçlandığı tatbikat, FASF'nin deniz aşırı bölgelere yapacağı yardımlarda hızını da test etti.