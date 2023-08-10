Fransa ve Mali arasında vize krizi

Fransa ve Mali, iki ülke arasındaki gerginliğin artması sonucu karşılıklı olarak vize verme işlemlerini askıya aldı.

Fransız hükümet Nijer’deki darbenin ardından seyahat edilmemesi tavsiye edilen ülkelerin yer aldığı “kırmızı bölgeye” Mali’yi de dahil etmiş, bu hafta başında Fransa’nın Bamako Büyükelçiliği yeni vize başvurularını askıya almıştı. Fransa’ya Mali’den cevap geldi.

Mali Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın bu kararına “misilleme” olarak Paris Büyükelçiliği’nde Fransız vatandaşları için verilecek yeni vizelerin askıya alındığını duyurdu. Mali Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, Fransa’nın kararının büyük bir şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Fransa ve Mali ilişkileri, 2020 yılında ordunun Mali’de darbe yaparak iktidarı ele geçirmesinin ardından bozulmuştu.



Öte yandan Fransa adına vize başvurularını kabul eden şirket olan Capago, Fransa’nın 2022 yılında darbe yapılan ve askeri yönetimin bulunduğu Burkina Faso vatandaşlarına da vize vermeyi askıya aldığını duyurdu.