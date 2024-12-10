Fransa'ya ait savaş uçakları Çad'dan çekilmeye başladı

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından Fransa’ya ait savaş uçaklarının ülkeden ayrılmaya başladığı bildirildi.

Çad Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Fransız savaş uçaklarının ülkeyi terk etmeye başladığı ve çekilme sürecinin tüm aşamaları hakkında ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulandı.

Çad Hükümeti, 28 Kasım’da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını aldıklarını duyurmuştu.