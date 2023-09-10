Fransa'ya bağlı Martinik ve Guadeloupe'ta "dang humması" alarmı
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Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Martinik ve Guadeloupe'ta dang humması salgınında son dönemde büyük bir artış başladı.
Fransız Kamu Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 23 Ağustos-3 Eylül döneminde Martinik'te 770, Guadeloupe'ta 600 dang humması vakası kayıtlara geçti.
Temmuz ortalarında dang humması vakalarının artışa geçtiği 2 adada hastaneler yoğun başvurular nedeniyle doldu. İki bölgede salgın nedeniyle ocaktan bu yana 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, son dönemde vakalardaki artış nedeniyle alarm durumuna geçti.