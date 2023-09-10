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Fransa'ya bağlı Martinik ve Guadeloupe'ta "dang humması" alarmı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 13:08
  • Giriş: 10.09.2023 13:08
  • Güncelleme: 10.09.2023 13:09
Kaynak: AA
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Fransa'ya bağlı Martinik ve Guadeloupe'ta "dang humması" alarmı

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Martinik ve Guadeloupe'ta dang humması salgınında son dönemde büyük bir artış başladı.

Fransız Kamu Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 23 Ağustos-3 Eylül döneminde Martinik'te 770, Guadeloupe'ta 600 dang humması vakası kayıtlara geçti.

Temmuz ortalarında dang humması vakalarının artışa geçtiği 2 adada hastaneler yoğun başvurular nedeniyle doldu. İki bölgede salgın nedeniyle ocaktan bu yana 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, son dönemde vakalardaki artış nedeniyle alarm durumuna geçti.

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