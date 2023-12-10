Fransa, Yemen açıklarında 2 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Fransız donanmasının, Yemen açıklarında 2 insansız hava aracını (İHA) Kızıldeniz'e düşürdüğü bildirildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Fransa donanmasına ait Languedoc çok amaçlı fırkateyninin Yemen kıyılarından kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, müdahalenin dün gece Fransa saatiyle 21.30 ve 23.30'da Yemen'in sahil şehri Hudeyde'nin 110 kilometre açığında gerçekleştiği kaydedilirken, Fransız donanmasına ait geminin İHA'lar tarafından hedef gösterildiğine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi.