Fransa, Yeni Kaledonya'ya olimpiyat meşalesini taşımayı reddetti
2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da Olimpiyat meşalesi, şiddet olaylarına sahne olan ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'ya taşınmayacak.
Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması planlanırken, Olimpiyat meşalesinin Yeni Kaledonya'ya taşınması ertelendi.
BFMTV'nin haberine göre, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları hazırlığı sürerken, 8 Mayıs'ta ülkeye ulaşan Olimpiyat meşalesinin yolculuğu şiddet olayları nedeniyle sekteye uğradı.
Başbakan Gabriel Attal, meşalenin Yeni Kaledonya ayağının iptal edildiği açıkladı.
Öte yandan, son günlerde şiddet olaylarının tırmandığı Ada'da hasar arttı.
Yeni Kaledonya Ticaret Federasyonu Sekreteri Ronan Dely, iş yerlerinin ateşe verildiği Ada'da hasarın 500 milyon avronun üzerinde olduğunu bildirdi.
Olimpiyat meşalesinin 11 Mayıs'ta ülkenin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya’ya ulaştırılması planlanıyordu.
Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktaya taşınacak.
Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.