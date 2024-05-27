Fransa, Yeni Kaledonya’da OHAL’i kaldıracak

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da, 15 Mayıs'ta ilan edilen OHAL, Salı (yarın) yerel saatle 05.00'da sona erecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yedi kişinin ölümüne yol açan protestoların ardından "siyasi diyaloğa olanak sağlamak" amacıyla Yeni Kaledonya'da olağanüstü hali kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre bölgede OHAL, Salı günü yerel saatle 05:00'da sona erecek.

OHAL’in kaldırılmasının ardından başlatılacak müzakerelerde bağımsızlık yanlısı hareket Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi ve protestocularla seçilmiş yetkililerin ve yerel liderlerin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu süreçte 480 jandarmanın takviye olarak takımadalara gideceği belirtildi.

YENİ KALEDONYA'YI OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.