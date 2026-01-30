Fransa yine bütçe kriziyle karşı karşıya: Muhalefet gensoru sundu, hükümet düşebilir

Fransa'da muhalefet partileri, 2026 bütçesini Ulusal Meclis'te oylamadan geçirmek için yetki kullanan hükümete karşı 2 gensoru önergesi verdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 2026 bütçe yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylama olmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullandı.

Buna tepki olarak, muhalif sol partileri ve Ulusal Birlik (RN) partisi hükümete karşı Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sundu.

RN Milletvekili Sebastien Chenu, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, gensoru önergesi hakkında, "Özellikle cumhuriyetçi ve sosyalist milletvekillerinin bu hükümeti cezalandırmak için son şansı olabilir" dedi.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

GENSORU KABUL EDİLİRSE HÜKÜMET DÜŞECEK

Gensoru önergelerinin Meclis'te 2 Şubat'ta görüşülmesi bekleniyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

BÜTÇE TARTIŞMASI

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Aylardır devam eden 2026 bütçe görüşmelerinde, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşmaya varılamadı.

Lecornu, aylar önce yaptığı açıklamanın aksine bütçeyi Meclis'ten oylama yapmadan geçirmek için anayasal yetkisine başvuracağını 19 Ocak'ta açıklamış ve muhalefet buna tepki göstermişti.