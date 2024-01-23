Fransa’da araç eylem yapan çiftçilerin arasına daldı: 1 ölü

Fransa’da bir aracın eylem yapan çiftçilerin arasına dalması sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, eşi ve 14 yaşındaki kızının ise yaralandığı belirtildi.

Fransa’da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında facia yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde yerel saatle 05.45 sıralarında bir sürücü, eylemcilerin saman balyaları ve traktörlerle oluşturduğu barikata daldı.

Savcı Franck Rastoul yaptığı açıklamada, kaza sonucu 30’lu yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, eşi ve 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığını söyledi.

Kazaya karışan araçtaki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken yerel savcı Olivier Mouysset ise kazanın ilk incelemelere göre “kasıtlı olmadığını” ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çiftçinin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Fransa’nın güneyinde çiftçiler, üretim maliyetlerinin artması ve destek ödemelerinin yetersiz olması gibi nedenlerle protestolar düzenliyor.