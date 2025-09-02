Giriş / Abone Ol
Fransa’da bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2025 19:09
  • Giriş: 02.09.2025 19:09
  • Güncelleme: 02.09.2025 19:09
Kaynak: İHA
Fransa’da 4 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransa’nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis, bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirterek, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu ifade etti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polisin saldırganı vurduğu anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

