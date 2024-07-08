Fransa’da Eski Cumhurbaşkanı Hollande milletvekili seçildi

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede düzenlenen erken seçimlerde Sosyalist Parti’den (PS), Correze vilayetinden milletvekili seçildi.

Dış Haberler Servisi

Fransa'da yapılan erken seçimlerde eski Cumhurbaşkanı François Hollande milletvekili seçildi.

Yeni Halk Cephesi'nin desteğiyle Correze vilayetinden milletvekili seçilen Hollande, böylelikle siyaset sahnesine yeniden dönmüş oldu.

Eski Cumhurbaşkanı seçimlere Sosyalist Parti’den girdi.

Ülkede 7 Temmuz'da yapılan ikinci tur oylamasında Hollande, yüzde 43,1 oy, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin Correze adayı Maïtey Pouget ise yüzde 31,69 oya ulaştı.

Cumhuriyetçilerin adayı Francis Dubois ise oyların yüzde 25,21'ini aldı.

30 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Macron liderliğindeki iktidar partisi aşırı sağcı adayların kazanmasının önüne geçmek için bazı bölgelerde aday çıkarmayacağını açıklamıştı.

Hollande, 2012-2017 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.