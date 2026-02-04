Fransa’da gözaltına alınan Sani Şener serbest bırakıldı

Tunus’ta yapılan havalimanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fransa’dan ayrılmamasına karar verilen Şener'in TAV Tunus'un bir yatırımıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklanmış, ofisinden yapılan açıklamada ise sürecin “haksız ve orantısız” olduğu savunulmuştu. Konuyla ilgili Türkiye ve Fransa nezdinde diplomatik temasların sürdüğü kaydedilmişti.

Patronlar Dünyası’ndaki habere göre TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş insanı Sani Şener, 19 Ocak'ta Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şener'in 2007 yılında Tunus’ta yapılan havalimanı yatırımıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.