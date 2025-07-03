Fransa’da havalimanı işçileri grevde: "Sistemin çarkları biziz"

Nilay TÜRKMEN

Fransa’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) ile personel sayısının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine havalimanı işçileri iki günlük greve gitti.

Hava trafik kontrolörlerinin sendikası UNSA-INCA’nın çağrısıyla 3-4 Temmuz tarihleri için ilan edilen grev, tatil sezonunun başladığı okulların tatil edilmesinden bir gün önce yürürlüğe kondu.

"YÖNETİM OTORİTERLEŞİYOR"

Talepler arasında eskiyen teknik ekipmanların yenilenmesi de yer alırken sendikanın açıklamasında havalimanlarındaki “otoriter yönetime” tepki gösterildi. Sendikanın yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: “Aylardır yeni DSNA otoriter, baskıya ve güvensizliğe dayalı, hiyerarşik ve merkezi bir yönetim tarzı seçti. ICNA’nın ve operasyonel personelin sözleri görmezden gelindi, uzmanlıkları bilinçli bir şekilde göz ardı edildi.”

“Sistemi ayakta tutan biziz” denilen açıklamada “Kontrol odalarında ya da teknik odalarda 7/24 görev yapan, çarkın işlemesini sağlayan bizleriz. Fransız hava trafiğini ayakta tutan bizim kabiliyetlerimiz, titizliğimiz ve profesyonelliğimizdir. Uçuşların güvenliğini, trafik akışını, kamu hizmetinin sürekliliğini sağlayan da bizleriz. Ve sistemi ekonomik olarak ayakta tutan, gelir sağlayan da bizim emeklerimizdir” ifadeleri kullanıldı.

Sendika 25 Haziran’da yaptığı grev ön bildiriminde, idarenin haftalardır yapılan uyarılara hiçbir yanıt vermediğini belirtti ve başlıca şikâyetlerinin yapısal personel eksikliği, başarısızlıkla sonuçlanan teknik projeler ve yıpratıcı bir yönetim tarzı olduğunu açıklamıştı. Yapılan toplantılardan sonuç çıkmasa da DGAC, hava trafik kontrolörlerinin sorunlarını kabul etmiş ve işe alım planını desteklediğini duyurmuştu.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise, UNSA-INCA’nın taleplerini kabul edilemez olarak nitelendirirken grevin başlangıç tarihini de eleştirdi.

DGAC, grev nedeniyle havayolu şirketlerinden grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etmelerini isterken 3 Temmuz’da Nice, Bastia ve Calvi havalimanlarında %50, Lyon, Marsilya, Montpellier, Ajaccio ve Figari havalimanlarında %30 ve Paris havalimanları olan Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais’de ise %25 daha az uçuş gerçekleştirildi.

Bugün ise uçuş iptallerinin yüzde 40 oranına artırılacağı belirtilirken, Nice havalimanında %50, Lyon, Marsilya, Montpellier, Ajaccio, Bastia, Calvi ve Figari havalimanlarında ise %30 oranında uçuşlarda iptal olacak.

Merkezi Dublin’de bulunan Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi Ryanair ise iki gün sürecek ulusal grev nedeniyle toplamda 170 uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını ve 30 bin kişinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.