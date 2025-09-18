Fransa’da hayat bugün tekrar duracak: Sendikalar bir kez daha birleşiyor

Atahan UĞUR

Fransa’da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı geçen hafta düzenlenen “Her şeyi durdur” eylemlerinin ardından bugün de ülke çapında gösteriler düzenlenecek. Ülkenin en büyük sekiz sendikasının da grevlerle katılacağı eylemlere 1 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

Eski Başbakan François Bayrou’nun 43,8 milyar avroluk tasarruf planı, güven oylamasında yenilgiye uğrayarak hükümetin düşmesine yol açtı. Ancak bu siyasi değişiklik, kemer sıkma gündemini ortadan kaldırmadı. Bayrou’nun yerine atanan yeni başbakan Sébastien Lecornu ile bütçede sosyal hakları hedef alan kesintiler hala gündemde.

GREVLERLE KATILACAKLAR

Ülkenin sekiz büyük sendika konfederasyonu olan CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU ve Solidaires, 2023’teki emeklilik reformu karşıtı kitlesel seferberlikten bu yana ilk kez aynı safta buluştu. Sendikalar, devam eden bütçe kesintilerine karşı 18 Eylül için ortak grev çağrısında bulundu.

10 Eylül’deki “Her şeyi durdur” çağrısının ardından sendikalar da kamu hizmetlerinde kesinti, sosyal yardımların dondurulması, sağlık harcamalarının daraltılması, resmi tatillerin kaldırılması ve ücretlerin erimesini içeren kemer sıkma politikalarına karşı birleşti. CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, “Bayrou’nun dehşet müzesindeki felaket tedbirlerinin hiçbiri gömülmedi” diyerek yeni hükümete öfkesini dile getirdi.

BİR MİLYON KİŞİ KATILACAK

Yetkililer yüz binlerle ifade edilen, sendikalar ise bir milyona varan katılımdan söz ediyor. Öte yandan ülke genelinde 200’ün üzerinde miting planlandı. Paris’te saat 14.00’te başlayacak yürüyüş nedeniyle ulaşımda yaygın iptaller ve 200’ün üzerinde miting nedeniyle eğitim ve sağlıkta ciddi yavaşlama beklendiği belirtildi.

Yetkililer uzun mesafe hatlar ve hızlı trenlerde büyük daralma uyarısı yaptı. TGV, TER, RER ve banliyö hatlarının sadece yüzde 30-40’ı işleyecek. Paris metrosunda sürücülerin çoğu greve çıkması nedeniyle hatların büyük kısmında gün boyu aksama olacak. Otomatik hatlar dışında seferler sadece yoğun saatlerle sınırlı kalacak. Havalimanlarında ise kontrolör grevi ertelense de Air France ve yer hizmetleri çalışanlarının iş bırakması nedeniyle uçuş iptalleri ve kuyruklar bekleniyor. Öğretmen örgütleri de greve katılıyor. UNSA Éducation, CGT Éduc’action ve FSU, ücretlerde reel kayıp, kadro azaltımı ve çalışma koşullarındaki bozulmaya karşı greve gidecek. İlkokul öğretmenleri sendikasına göre öğretmenlerin üçte biri grevde olacak. Bu sebeple ilkokullarda sınıf/okul kapamaları bekleniyor. Greve eczacılar da kepenk kapatarak katılırken fizyoterapistler ve ebeler de iş bırakacak.

Grevin Belçika’ya ulaşımı da etkilemesi bekleniyor. Fransız demiryollarındaki kesintiler nedeniyle sınır ötesi hatlarda kapasite düşecek. Çarşamba akşamı Brüksel Havalimanı’ndan Marsilya’ya bir uçuş iptal edilirken grev dalgasının dalganın Paris gidiş-dönüş uçuşlarını da etkilemesi bekleniyor. SNCF, özellikle Hauts-de-France bölgesinde sefer güncellemelerini grev arifesinde paylaşacağını duyurdu.