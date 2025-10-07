Fransa’da hükümet yine dağıldı: Macron’un sistemi çöktü

Fransa, Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa ömürlü hükümetine tanıklık etti.

Sébastien Lecornu, 5 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de kabinesini açıklamasından 24 saat sonra istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Lecornu’ya “ülke için bir eylem ve istikrar platformu belirlemek üzere nihai müzakereler” için 48 saat süre verdi. Böylece hükümet yalnızca 14 saat dayanabildi.

Sosyalist Parti (PS) milletvekili Boris Vallaud, “Sébastien Lecornu’ya verilen 48 saatlik görev de kafalarda soru işareti bırakıyor. 27 günde yapamadığını 48 saatte ne yapacak?” sorusuyla Macron hükümetindeki belirsizliği eleştirdi.

MACRON’UN STRATEJİSİ ÇÖKTÜ

Lecornu, Eylül 2025’in ilk haftasında, François Bayrou’nun güvenoyu alamayıp istifa etmesinin ardından başbakanlığa getirilmişti. Ancak sağ ve merkez çevreler, atamanın hemen ardından tepki gösterdi. Lecornu, daha önce Savunma Bakanı olarak görev yapmış, Macron’a yakın bir teknokrat olarak biliniyordu. Bayrou’nun ardından onun seçilmesi, Elysee’nin sağla yakınlaşma politikasının devamıydı. Fakat kabinenin açıklanmasıyla birlikte bu strateji tamamen çöktü. İstifasını duyururken Lecornu, “ülkenin istikrarı için gerekli koşulların bulunmadığını” belirtti. Elysee kaynakları, istifanın Cumhuriyetçilerle kurulan ittifakın dağılmasından kaynaklandığını söyledi.

HALK İSTİFAYI DESTEKLİYOR

6 Ekim akşamı açıklanan BFMTV–Elabe anketine göre Fransızların %75’i Lecornu’nun istifasını “haklı” buluyor. Macron’un seçmenleri arasında bile bu oran %69. Halkın çoğu, erken bir seçimin “hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine” inanıyor. Bu tablo, Fransa’daki temsil krizinin derinliğini gösteriyor. Ne sağda ne solda istikrarlı bir çoğunluk kurulabiliyor; Elysee ise artık yalnızca günü kurtarmaya çalışıyor.

Macron’un önünde üç seçenek bulunuyor: erken seçim, sağ ya da sol ile zoraki bir koalisyon, ya da anayasal reform girişimi. Ancak hangi yol seçilirse seçilsin, Fransa artık mevcut sistemin sınırları içinde kalamayacak gibi görünüyor.

SOL: "CUMHURİYET ÇARPITILDI"

İstifanın ardından sol partiler, Macron yönetimini “rejimi çökertmekle” suçladı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, yayımladığı açıklamada Fransa’nın “Beşinci Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir döneme” girdiğini belirtti:

“Cumhurbaşkanı, sonuçlarını üstlenmeye yanaşmadığı erken seçimleri bizzat ilan etti. O andan itibaren Cumhuriyet de demokrasi de çarpıtılmıştır. Halkın iradesi yok sayıldıkça, ülke bir başkanlık monarşisine sürükleniyor.”