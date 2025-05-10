Fransa’da iş cinayetleri artıyor, koşullar kötüleşti

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Fransa’da hayat pahalılığı artarken işçi ve emekçiler düşük ya da sabit ücretlerle uzun dönemler çalıştırılmaya devam ediyor. İşçilere iş yerlerinde hem baskılar yoğun hem de esnek çalışma dayatılıyor ve ülke genelinde her geçen yıl daha fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Raporlara göre 2023 yılında 759 işçi iş cinayetlerine hayatını kaybetti.

Bu rakamlar 2020’den bu yana istikrarlı şekilde artarken, işçi sağlığı ve güvenliğindeki krize de işaret ediyor. İşçi sendikaları, bunun politik bir tercihin sonucu olduğunu vurguluyor. Özellikle patronların kâr hırsı uğruna işçilerin sağlık ve güvenliğinin feda edildiğine işaret ediliyor.

2023 raporuna göre, işçi ölümlerinin yüzde 57’si (432 vaka) iş ritmindeki yoğunlaşmadan kaynaklı ortaya çıkan rahatsızlıklarla bağlantılı. Ayrıca bu istatistikler, işe gidip gelirken meydana gelen kazaları, meslek hastalıklarına bağlı ölümleri, memurları ve serbest meslek erbaplarını hesaba katmıyor. Dolayısıyla gerçek can kaybının daha yüksek olduğu ve bu sayının her sene 1200’ü aştığı tahmin ediliyor.