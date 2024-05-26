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Fransa’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Fransa’nın Lyon kentinde metroda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Avrupa
  • 26.05.2024 20:13
  • Giriş: 26.05.2024 20:13
  • Güncelleme: 26.05.2024 20:16
Kaynak: İHA
Fransa’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı
AA


Fransa’nın Lyon kentinde metroda bıçaklı saldırı düzenlendi.

3 kişinin yaralandığı olayda polis, saldırganı gözaltına aldı. Fransız basınına konuşan polis kaynağı, yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirterek, yaralılardan 2’sinin karnından, birinin kolundan yaralandığını aktardı.

Savcılık, saldırgan hakkında "cinayete teşebbüs" suçundan soruşturma başlattı. 

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