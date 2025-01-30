Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fransa’da okul servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 14:48
  • Giriş: 30.01.2025 14:48
  • Güncelleme: 30.01.2025 14:48
Kaynak: İHA
Fransa’da okul servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü

Fransa’da bir okul servisinin kaza yapması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Fransa’nın Eure-et-Loir bölgesine bağlı Chateaudun’da kontrolünü kaybederek yoldan çıkan okul servisi kaza yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 15 yaşındaki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği 31’i öğrenci 40 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol