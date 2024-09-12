Fransa’da orman yangını: 400 hektarlık alan kül oldu



Fransa’nın Doğu Pireneler bölgesindeki Castelnou köyünde öğle saatlerinden sonra orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevler 400 hektarlık alana yayılırken, köyden 80 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söndürme çalışmalarına 300 itfaiyeci, 9 uçak ve 3 helikopterin katıldığını aktardı.

Alevlere müdahale sürüyor.