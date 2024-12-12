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Fransa’da yeni başbakanın yarın açıklanması bekleniyor

Dünya
  • 12.12.2024 23:43
  • Giriş: 12.12.2024 23:43
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:44
Kaynak: İHA
Fransa’da yeni başbakanın yarın açıklanması bekleniyor
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin yeni başbakanı yarın açıklaması bekleniyor.
Fransa’da siyasi kriz devam ederken, yeni başbakanın açıklanacağı tarih ertelendi. Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin yeni başbakanı hakkında yapacağı açıklamayı yarın sabaha kadar erteleme kararı aldığını açıkladı.

Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada 48 saat içinde yeni başkanını belirlemek istediğini söylemişti.
Fransa Başbakanı Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümeti 4 Aralık’ta Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamamış ve düşmüştü. Barnier, 5 Aralık’ta görevinden istifa etmişti.

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