Fransa’da yerel seçim günü: 49 milyon seçmen sandık başında
Fransa’da yaklaşık 49 milyon seçmen belediye seçimlerinin ilk turu için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 904 binden fazla adayın yarıştığı seçimlerde 34 bin 944 belediyenin yönetimi belirlenecek; seçimlerin ikinci turu ise 22 Mart’ta yapılacak.
Fransa’da seçmenler belediye seçimlerinin ilk turu için bugün sandık başına gidecek.
Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, yerel seçimlerin ilk turu için bugün, ikinci turu için 22 Mart'ta sandık başına gidecek.
Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayacak olan oy kullanma işlemi, küçük kentlerde 18.00'de, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar devam edecek.
Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışacak.
İkinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 944 belediyenin yöneticileri belirlenecek.