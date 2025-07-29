Fransa’dan AB’ye tepki: Trump’a boyun eğdi

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ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşması Fransa’nın sert tepkisini çekti. Fransa Başbakanı François Bayrou, bunu Avrupa için “kara bir gün” olarak nitelendirerek bloku “Amerikan baskısına boyun eğmekle” suçladı. Anlaşmaya göre AB mallarına %15 gümrük vergisi getirilirken ABD ürünleri misillemeden muaf tutuldu.

Bayrou, bu anlaşmaya atıfta bulunarak, “Değerlerini savunmak ve çıkarlarını savunmak için bir araya gelen özgür halkların ittifakının teslim olmaya karar verdiği gün, karanlık bir gündür” dedi. Anlaşmanın dengeden uzak olduğunu belirten Paris yönetimi, Avrupa’nın pasif tutumunun uzun vadede daha büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulunarak AB’nin ticaret egemenliğini savunmakta başarısız olduğunu vurguladı.

Anlaşmaya Fransa solundan da tepki geldi. Sol görüşlü milletvekilleri de anlaşmayı “utanç verici” olarak nitelendirirken Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon “Trump’a her şey teslim edildi; 75 yıllık ikili ilişkilerle kurulan oyunun kurallarını değiştirme hakkı da dahil. İmparatorluğa boyun eğmeme ve tarafsızlık seçeneği, geriye kalan tek gerçek alternatiftir” dedi.