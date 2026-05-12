Fransa’dan Afrika açılımı: Sömürge değil ‘ortaklık’

Sahel ve Batı Afrika’daki kopuşlarla kıtada zemin kaybeden Fransa, eski sömürgelerinden kovulduğu Afrika’daki emperyalist paylaşıma tekrar ortak olmak için yeniden konumlanıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Afrika’dan sermaye gruplarını ve siyasetçileri bir araya getirecek “Africa Forward” (Afrika İleri) zirvesi için bulunduğu Kenya’da Cumhurbaşkanı William Ruto ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre dün başlayan iki günlük zirvenin “Sahel’deki son diplomatik krizlerin ışığında, Doğu Afrika ekonomileriyle daha yakın bağlar kurarak Fransa’nın ittifaklarını çeşitlendirme arzusunu gösterdiği” belirtildi.

BAHÇEDEN KOVULMUŞTU

Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen zirveye Macron ve Ruto’nun yanı sıra yaklaşık 30 devlet başkanı ile 2000’e yakın sermaye temsilcisinin katılması bekleniyor. Zirve öncesi iki ülke, enerji, ulaşım, teknoloji ve altyapı ile ilgili 1 milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı. İki ülke, ekim ayında da istihihbarat ve deniz güvenliği alanlarında kapsamlı savunma anlaşmaları yapmıştı. Kıtanın batısındaki Frankofon sömürge coğrafyasında son yıllarda büyük darbe alan Paris yönetimi, Afrika’ya yönelik yaklaşımını “nüfuz ve yardım yerine ortaklığa dayalı” olarak nitelendiriyor. Özellikle “Sahel ittifakını” kuran Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerdeki askerî çekilmeler, Paris’in bölgesel nüfuzunu azaltırken Rusya ve Çin gibi aktörlerin etkisini artırdığı bir boşluk oluşturdu. Öte yandan eski bir İngiliz sömürgesi olan petrol zengini Kenya, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle enerji krizine karşı Paris’e büyük bir kapı aralıyor.