Fransa’dan Güney Kıbrıs’a askeri takviye: Hava savunma araçları ile bir uçak gemisi gönderilecek

Fransa'nın, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bir uçak gemisi ile füze ve hava savunma sistemleri göndereceği bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin resmi haber ajansı Kıbrıs Haber Ajansı'nın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Fransa, son gelişmelerin ardından savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne füze ve insansız hava aracı savunma sistemleri ile bir fırkateyn gönderecek.

Haberde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in bugün erken saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bu konuda teyit aldığı belirtildi.

İki liderin dün iki kez telefonda görüştüğü ve Hristodulidis'in destek talebinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca haberde, Macron'un Hristodulidis'e, Fransa'nın Kıbrıs'a füze sistemleri, insansız hava aracı önleme birimleri ve bir fırkateyn konuşlandıracağını, ikinci bir fırkateynin de kısa süre içinde geleceğini bildirdiği aktarıldı.