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Fransa’dan İsrail’e Suriye’nin egemenliğine saygı göstermesi çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i işgal ettiği tampon bölgeden geri çekilmesi ve Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 23:02
  • Giriş: 11.12.2024 23:02
  • Güncelleme: 11.12.2024 23:02
Kaynak: İHA
Fransa’dan İsrail’e Suriye’nin egemenliğine saygı göstermesi çağrısı


Fransa, İsrail’in, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile arasındaki tampon bölgeyi işgal etmesine tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i işgal ettiği tampon bölgeden geri çekilmesi ve Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunarak, "İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede herhangi bir askeri konuşlanma 1974 tarihli anlaşmanın ihlalidir. Fransa İsrail’i bölgeden çekilmeye ve Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

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