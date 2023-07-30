Fransa’dan Nijer’deki büyükelçilik protestosuna kınama

Fransa, Nijer’deki Fransız Büyükelçiliği çevresinde bugün protesto gösterisi gerçekleştirmesini kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada diplomatik misyonlara ve konsolosluklara yönelik her türlü şiddeti kınadıkları ifade edilerek, "Nijer güçlerinin, Viyana anlaşmasının bir parçası olarak diplomatik misyonlarımızın ve konsolosluklarımızın güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. Yetkililere, bu yükümlülüğü bir an önce yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.