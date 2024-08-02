Fransa’dan vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’ı ziyaret eden vatandaşlarına “bölgede askeri tırmanma riskinin artması nedeniyle” derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İran ile İsrail arasında gerilim tırmanırken, tüm gözler bölgeye çevrildi. İran, İsrail'i suçladığı Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye suikastının intikamını alma sözü vererek bölgede yeni bir çatışma çıkmasından korkulmasına yol açtı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı İran’ı ziyaret eden vatandaşlarına “bölgede askeri tırmanma riskinin artması nedeniyle” derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.