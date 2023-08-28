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Fransız Alpleri'ne mevsimin ilk karı yağdı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 12:28
  • Giriş: 28.08.2023 12:28
  • Güncelleme: 28.08.2023 12:28
Kaynak: AA
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Fransız Alpleri'ne mevsimin ilk karı yağdı

Fransa'da iç kesimlerde görülen yüksek sıcaklıklara rağmen ülkenin güneydoğusundaki Alp sıradağlarında mevsimin ilk karının düştüğü belirtildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Hautes-Alpes bölgesinde 2 bin 45 metre rakımlı Saint-Veran kentinin sakinleri, sabah uyandığında karla karşılaştı.

Fransız Alpleri olarak bilinen bölgede yer alan kentte sabah hava sıcaklığı 1,9 derece olarak ölçüldü.

Civardaki Serre-Chevalier ve Prorel bölgelerinde de benzer hava sıcaklıkları kaydedildi.

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