Fransız basınında şok iddia: Real Madrid, Mbappe'nin yanlış dizine tedavi uygulamış

Real Madrid’de Kylian Mbappe’nin sakatlık süreciyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre İspanyol devi, yıldız futbolcunun yaşadığı diz probleminde büyük bir teşhis hatası yaptı.

RMC Sport’ta yayımlanan After Foot programında konuşan gazeteci Daniel Riolo, Real Madrid sağlık ekibinin Mbappe’nin sakatlığını değerlendirirken yanlış diz üzerinde çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre Fransız yıldızın sakat olan sol dizi yerine sağ dizi incelendi.

COPE radyosundan Miguel Angel Diaz da bu iddiaları destekler nitelikte açıklamalarda bulundu. Diaz, “Real Madrid ilk teşhiste diz konusunda hata yaptı. Mbappe’nin sol dizi yerine sağ dizine bakıldı” ifadelerini kullandı.

SAKAT SAKAT OYNADI

Bu hatanın ardından Mbappe’nin uzun süre gerçek sakatlığının farkına varmadan oynamaya devam ettiği ve yaşadığı ağrıların nedenini anlayamadığı ileri sürüldü.

İddialara göre bu süreç, kulüp içinde büyük bir krize yol açtı. Daniel Riolo, Ocak ayında kulübün sağlık departmanında yaşanan değişimin arkasında da bu olayın bulunduğunu savundu. Riolo, “Bize bunun çok sayıda sakatlıktan kaynaklandığı söylendi ancak Mbappe’nin dizine yapılan teşhis o kadar kötüydü ki bu durumun doğrudan etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu, Real Madrid adına tam bir rezalet” dedi.

TEDAVİ İÇİN PARİS'E GİTMİŞTİ

Yaşanan belirsizlik sonrası Mbappe’nin çözümü Fransa’da aradığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu, Paris’e giderek alanında uzman doktor Bertrand Sonnery-Cottet ile görüştü. Fransız doktorun ilk incelemede sorunun sol dizde olduğunu tespit ettiği ve Madrid’de yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını ifade ettiği aktarıldı.

Mbappe için özel bir kas güçlendirme programı hazırlandığı ve bu sayede ameliyat ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.

"TAMAMEN İYİLEŞTİ"

Öte yandan Fransız yıldız, çıkan haberlerin ardından süreci daha sakin bir dille değerlendirdi. Yaşanan tartışmalara mesafeli yaklaşan Mbappe, “Dizim çok iyi durumda. Hakkımda çok şey söylendi ama bunların çoğu doğru değil. Üst düzey bir sporcu ve kamuya açık biri olduğunuzda bu normal. Paris’e döndüğümde doğru teşhisi bulduk ve en iyi geri dönüş planını oluşturduk. Şu an yüzde 100 hazırım” ifadelerini kullandı.

Mbappe’nin açıklamaları tartışmaları yatıştırsa da, ortaya atılan iddialar Avrupa futbol gündeminde geniş yankı uyandırmış durumda.