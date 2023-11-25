Fransız çiftçiler ithal eti protesto için iki restoranın önüne gübre döktü

Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesindeki Vesoul kentinde çiftçiler ithal et kullanımına tepki için farklı fast food zincirlerine ait 2 restoranın önüne gübre dökerek eylem yaptı.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, ithal et kullanımını protesto eden yaklaşık 50 çiftçi, Vesoul'da bir araya geldi.

Çiftçiler, farklı fast food zincirlerine ait 2 restoranın önüne traktörlerle gelerek gübre döktü.

"Yüzde 100 Fransız gübresi" sloganı atan çiftçiler, söz konusu restoranların hamburger ve diğer ürünlerinde Fransız eti kullanması çağrısında bulundu.