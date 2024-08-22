Fransız dizisinde canlandırdığı karakter ile ilgili hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama

Oyuncu Melisa Sözen’in, Fransa'da ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in 2017'deki üçüncü sezonunda canlandırdığı karakter nedeniyle hedef gösterilmesi hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sözen, "Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi" dedi.

"Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım" diyen Sözen, "Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz" ifadelerini kullandı.

Canlandırdığı karakter nedeniyle hedef gösterilen Sözen, duruma tepki göstererek, "Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle. Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim" dedi.

Melisa Sözen'in açıklaması şöyle:

"En anlaşılır haliyle:

1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3-Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.

Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum.

Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız. Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum. Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle.

Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.

Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun."

En anlaşılır haliyle:



1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.



2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.



3-Dizide herhangi bir terör örgütünün… — Melisa Sözen (@melisasznresmi) August 22, 2024

NE OLMUŞTU?

Sözen, dizide Rojava'da IŞİD'e karşı savaşan YPG’lilerin arasındaki ajanı canlandırmıştı.

Dizide YPG’nin arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandırdığını söyleyen oyuncu, role nasıl seçildiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"2016 yılında Fransa’nın en çok sevilen işlerinden biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ dizisinden teklif geldi. O sırada neredeyse tek kelime Fransızca bilmiyordum. Buna rağmen seçmelere gittiğimde yönetmen oyunumu çok sevdi. Yönetmen, ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi. Hemen hızlandırılmış bir biçimde Fransızca özel derslere başladım. Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyorum. Bu yüzden de çekimlerden hemen önce dil derslerinin yanı sıra silah ve dövüş eğitimleri de aldım. Benim için çok keyifli ve güzel bir süreç oldu."

Sözen, dizide yer aldığı görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasıyla sosyal medyada hedef gösterilmişti.