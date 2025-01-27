Fransız donanması baskın yaptı: Türk gemisinde 9 ton kokain!

Fransa Deniz Kuvvetleri, İstanbul'dan hareket eden Haliç-Equality adlı gemiye, Güney Amerika açıklarındaki Martinique Adası yakınlarında operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Haliç-Equality adlı gemi ise H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait.

Gemi, 10 Ocak’ta Fransa’nın kontrolündeki Martinique Adası açıklarında durduruldu. Yapılan incelemelerde, 250 paketin içinde kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 9 tondan fazla kokainin piyasa değerinin 3 milyar dolar civarında.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, hurda vasfında olan ve piyasa değeri 200 bin dolar civarında olduğu belirtilen Haliç-Equality adlı gemi, 12 Kasım 2024'te İstanbul'dan hareket etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gemi 10 Aralık 2024'te Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya demir attı.

13 Aralık'ta Gine Bissau'dan hareket eden gemi, Güney Amerika açıklarında bulunan Martinik Adası'na doğru yola çıktı. Bu süreçte, gemiye Fransa Deniz Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi ve 9 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.