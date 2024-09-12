Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire siyasetten çekiliyor

Fransa'da yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen erken genel seçimlerin ardından, gelecek haftaya kadar yeni hükümetin kurulması bekleniyor.

Le Maire, halefinin açıklanmasını beklemeden bakanlığın bahçesinde basın mensupları ve yüzlerce katılımcının önünde veda konuşması yaptı.

"Sizi seviyorum ama gidiyorum" diyen Le Maire, 7 yıldır Ekonomi Bakanı olarak birlikte çalıştığı arkadaşlarına veda etti.

Le Maire, siyasetten uzak farklı bir hava solumak istediğini belirtirken, eğitim dünyasına geri döneceğini ifade etti.

Fransa'da ikamet etmeye devam edeceğini söyleyen Le Maire, ülkesinin vergi konusunda attığı adımlardan geri dönmemesi gerektiğini savundu.

Le Maire, görev süresinin Fransa için yararlı olduğunu inanarak bakanlıktan ayrıldığını anlattı.

Bakanlığı döneminde konut vergisi gibi bazı vergileri kaldıran Le Maire'in, bundan sonra İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapacağı belirtiliyor.