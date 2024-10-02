Fransız işçi sınıfından hatırlatma: "Bu memleket bizim!"

Bilge Su YILDIRIM

1 Ekim’de Fransa’nın yeni başbakanı Michel Barnier, Ulusal Meclis’te genel politika beyanını sunarken Marsilya’dan Paris’e, Bordeux’dan Starsbourg’a pek çok şehir çeşitli eylem ve gösterilere ev sahipliği yaptı.

Macron tarafından atanan yeni başbakan emekçilerin düzenlediği eylemlerle protesto edilirken başta ulaşım olmak üzere birçok işkolunda işçiler bir günlük iş bıraktı.

Fransa Ulusal Meclisi, açılışını sendikalar, meslek örgütleri ve öğrenci birliklerinin çağrısıyla ülke geneli bir grevin gölgesinde yaparken grevin katılımcılarından Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Dış İşlerden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi Boris Plazzi, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

1 Ekim’deki bir günlük genel greve katılmaya nasıl karar verdiniz?

1 Ekim Salı, Ulusal Meclis'te bütçenin tartışılacağı ilk gün. Aynı zamanda yeni Başbakan Michel Barnier bugün genel politika beyanını sunacak. Ülkedeki 9 emekli sendikası da bugün için sağlık hizmetine erişim ve emekli maaşlarına zam yapılması talepleriyle eylem çağrısında bulundu. Bu nedenle sendikamız CGT de 1 Ekim günü pek çok işkolunda bir günlük greve çıkmaya ve protestolar düzenlemeye karar verdi. Bir günlük bu greve katılırken emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılması, çalışan maaşların ve emekli aylıklarının artırılması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, ülkede emekten yana bir ekonomi finansmanı düzenlenmesi, kamu hizmetlerine ve çevre sorunlarına ilişkin endüstriyel istihdamın geliştirilmesi gibi pek çok talep etrafında mücadele ediyoruz.

Bir günlük bu greve katılmak Fransız işçi sınıfı için ne anlama geliyor?

1 Ekim’deki grev, işçi ve emekçilere ücretlere, sosyal ve ekonomik haklara, yaşam koşullarına dair taleplerini ifade edebilmeleri için bir alan sunuyor. Aynı zamanda bugün, geçen temmuzdaki seçimlerde Macron'un politikasının ciddi bir bozguna uğradığını hatırlatmak için de bir fırsat. Yani bu grevle emekçiler, ülkemizi aşırı sağın yönetmesini istemediklerini de bir kez daha hatırlatmış olacaklar. Geçen temmuz ayında sol koalisyona, yani Yeni Halk Cephesi’ne, oy vererek Fransa ve çalışma yaşamı açısından en kötü senaryo olan aşırı sağın başa geçmesini önlendiklerini anımsatacaklar.

Grev kararı almanıza sebep olan koşullardan bahsedebilir misiniz?

Sosyal, ekonomik ve politik tablo işçiler için giderek zorlaşıyor. Ve gidişat, bu tabloya bir alternatif sunulmasının ancak emekçi kesimlerin seferber olmasıyla mümkün olacağını gösteriyor. Örneğin Başbakan Barnier kamu harcamalarında kesinti yapılacağını duyurdu, bu da insanca bir yaşamdan en çok mahrum edilmiş toplumsal kesimlerin sosyal durumlarının daha da kötüye gideceğine işaret ediyor. Öte yandan çalışma yaşamında işverenler de işçilere baskı uygulamaya devam ediyor. Fransız endüstrisinin giderek finansallaşması istihdam yaratmıyor, şirketlere ve ülkenin en zengin insanlarına verilen vergi afları bile istihdam sağlamıyor. Tam tersine, otomobil sektörü gibi birçok sanayi sektörü tehlikede, on binlerce işkolu tehdit altında. Başta sağlık olmak üzere pek çok kamu hizmeti de son yıllarda uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle tehlike altında.

Peki bundan sonrası için nasıl bir eylem planınız var?

Her şeyden önce 1 Ekim'deki bir günlük grevde bir beraberlik oluşturmak ve geçen yıl emeklilik reformuna karşı mücadele ederken yaptığımız gibi birleşik bir sendikal hareketi tüm sendikalar ve meslek örgütleri arasında yaymak istiyoruz. Taleplerimizi kazanmanın ve bir değişim yaratmanın yolunun geniş bir eylem birliğinden geçtiğine inanıyoruz. Çok yakın zamanda da bundan sonra ne gibi bir yol haritası izleneceğine karar vermek üzere pek çok mücadele örgütünün katılacağı geniş bir toplantı yapmayı planlıyoruz.

Ülke çapında gerçekleştirmeyi planladığınız başka protesto ve grevler var mı?

Diğer sendikalar ve gençlik örgütleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İşçilerin yan yana gelerek birleşik bir mücadele hattı oluşturacağı eylemler elbette 1 Ekim’le sınırlı kalmayacak. İşverenleri zam yapmaya ve toplu iş sözleşmesi imzalamaya zorlamak için birçok şirkette ve kamu idaresinde grevler planlıyoruz.