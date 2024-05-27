Fransız kasabasında 'falcı' skandalı: Belediye başkanı ölü babasıyla konuşmak için yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

Fransa’nın güneyinde yer alan Adge kasabasının belediye başkanı Gilles d’Ettore, ölü babasıyla konuşmak için kamu kaynaklarıyla 'fal baktırmış.'

Fransa’nın Agde kasabası, belediye başkanı Gilles d'Ettore ve ünlü falcı Sophia Martinez'in karıştığı yolsuzluk soruşturması ile çalkalanıyor.

D'Ettore'nin, kendisini ölü babası ile konuşturacağını iddia eden Martinez'e imtiyaz sağladığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; her iki isim de şu anda hakların başlatılan soruşturma kapsamında hapiste.

Falcı, belediye başkanını dolandırmakla, belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyor.

Martinez yıllar içerisinde ölülerle konuşabildiğini söyleyerek bir üne sahip oldu. Belediye başkanı da ondan kendisini ölen babasıyla görüştürmesini istedi.

Falcı kadının geçen dört sene boyunca, vantrilokluk yetenekleriyle belediye başkanını şahsen ve telefonla manipüle ettiği iddia ediliyor.

VANTRİLOK NEDİR?Vantrilokluk aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyaloğunun teatral olarak sunuma dayandırıldığı bir sanat. Vantrilok ağzını kıpırdatmadan karnından konuşarak kuklaya hayat veriyor.

LÜKS TATİLLER İÇİN ÖDEME YAPILDI İDDİASI

Belediye başkanı, melekler de dahil olmak üzere ölülerin “seslerinden” binlerce gizemli telefon almış ve bunlardan bazıları belediye başkanını falcıya yardım etmeye çağırmış.

Yolsuzlukla ilgili haberler de burada ortaya çıkıyor.

Belediye başkanının Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yaptığı iddia ediliyor.

İddialara göre “sesler” belediye başkanını, falcının ailesinden birkaç kişiyi belediye meclisinde işe alması ve evini yenilemesi için de ikna etmiş.

Belediye başkanıyla bağlantıları olan yerel işletmeler, belediye başkanıyla gelecekte yapacakları sözleşmeleri kaybetme korkusuyla işi ücretsiz yapmışlar.

Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade Montpellier yakınlarındaki ofisinde, “Bu çılgınca bir hikaye” diyor ve ekliyor:

“İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var. Ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz.”

Falcının belediye başkanının hayatına girdiğini, ölmüş babasıyla konuşabileceğini söylediğini aktaran avukat, “Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diyor.

Ancak Martinez'in avukatı Luc Abratkiewicz farklı bir görüşe sahip. Abratkiewicz, “[Martinez] belediye başkanının itimadına ihanet ettiğini kabul etti ama bu bir manipülasyon vakası değil çünkü [Martinez] yaptıklarını kabul etti. Aralarında doktorlar ve mimarların da bulunduğu diğer müşterileri onun mistik güçleri olduğunu söyledi” diyor ve ekliyor: “[Martinez] onların hayatları hakkında başka kimsenin bilmediği ayrıntıları ortaya çıkardı.”

Mahkeme ise hem belediye başkanını hem de falcıyı gözaltında tutuyor.

Martinez, sadece kadınların kaldığı hapishane koğuşunda kendisini cadılıkla suçlayan mahkumlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra hücreye konuldu.