Fransız Le Monde gazetesi, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Fransız Le Monde gazetesi Müdürü Jerome Fenoglio, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, X'in sahibi Elon Musk ve Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg gibi sosyal medya platformu sahipleriyle olan işbirliğinin özgür bilgiye erişim üzerinde küresel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle, gazetenin X platformundaki paylaşımlarının askıya alındığını açıkladı.

Trump'ın yemin töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirilen Musk'ın yönetimindeki X platformuna yönelik eleştiriler devam ediyor.

Fransa'da muhalefetten 19 milletvekili, farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve bazı yerel yönetimlerin ardından, Le Monde gazetesinden de X platformuna yönelik açıklama yapıldı.

Fenoglio, gazetesinin sitesinde yayınlanan açıklamada, Trump'ın, Musk ve sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu CEO'su Zuckerberg gibi sosyal medya platformu patronlarıyla olan işbirliğinin "özgür bilgiye" erişim üzerinde küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Le Monde, bu nedenle X'teki içerik paylaşımlarını durdurmayı ve TikTok platformu ve Meta'daki platformlarla ilgili dikkati 2 katına çıkarmayı seçti" ifadesini kullanan Fenoglio, X'i 2022'de satın alan Musk'ın, bu platformu Avrupa'daki sosyal demokrat hükümetlere karşı bir baskı aracına dönüştürdüğünü savundu.

Fenoglio, X bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece Le Monde'un içerik paylaşımını bu platformda askıya almayı sürdüreceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı söyleşi büyük yankı uyandırmıştı.

Söz konusu söyleşi Almanya'da basında geniş yer bulurken tartışmaları beraberinde getirdi ve Almanya'daki iki sendikanın, sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı almasıyla sonuçlanmıştı. Hizmet sendikası Verdi ile Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, Musk'ı ve platformu X'i "demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla" suçlayarak kararı duyururken, Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

İspanya'da da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı'nın (CRUE) da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya uygulaması "X"i kullanmayı bırakacağını bildirmişti. "Friends of the Earth", "Greenpeace", "Ecology in Action" gibi çevre örgütlerinin de aralarında olduğu, "X" kullanımını bırakacağını açıklayan STK'ler, bu platformu terk etmek için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin yapılacağı 20 Ocak tarihini seçmişti.