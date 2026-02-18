Fransız mahkemesinden Cem Uzan kararı

Paris İstinaf Mahkemesi, Cem Uzan’ın başvurusunu reddetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), Uzan Grubu'nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa'da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa'da tanınması ve icrası talep edilmişti. Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) daha önce söz konusu kararın tenfizine, yani kararın yerine getirilmesine hükmetmişti.

Uzanlar bu kararı Paris İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak mahkeme, 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, TMSF'nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı.

Habertürk’ün aktardığına göre kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi'ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunabilecek. Ancak olası temyiz başvurusu, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon dolarlık alacağın icrasını durduramayacak.