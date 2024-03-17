Fransız milletvekilinden İsrail'e destek veren şirketleri boykot çağrısı

Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesini istedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, İsrail'in saldırıları nedeniyle sivil can kayıplarının her geçen gün arttığı ve bölgedeki insani krizin felaket boyutuna ulaştığı Gazze için, İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da Gazze'ye verdiği destek ile öne çıkan LFI'nın önde gelen isimlerinden Portes, X sosyal medya hesabından boykot edilmesi gereken şirketlerin logolarının olduğu bir afiş paylaştı.