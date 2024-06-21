Fransız oyuncu Anouk Aimee hayatını kaybetti

Kültür Sanat Servisi

‘La Dolce Vita’ ve ‘A Man and a Woman’ gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu Anouk Aimee, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Anouk Aimee’nin ölümünü, yazar ve yönetmen Nikos Papatakis ile olan evliliğinden doğan kızı Manuela Papatakis, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte annem Anouk Aimee’nin aramızdan ayrılışını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bu sabah Paris’teki evinde vefat ettiğinde onun yanındaydım.”

Gerçek adı Françoise Sorya Dreyfus olan Anouk Aimee, 27 Nisan 1932’de Paris’te doğdu. Henüz 14 yaşındayken “The House Under the Sea” filminde küçük bir rol üstlendi. Sonrasında filmdeki karakteri “Anouk”u takma ismi olarak kullanmaya başladı. Birçok filmde boy gösteren ünlü isim, “Bir Kadın ve Bir Erkek” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi.