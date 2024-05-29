Fransız patrona işçilerden uyarı

Toplu sözleşme ve sendikal hakları için 40 gündür grevde olan Mersen işçileri, Fransız Başkonsolosluğu’na yürüdü. Fransız işvereni yasal süreçlere uymaya çağıran işçiler, “Bu grev hepimizin, birlikte kazanacağız“ dedi.

Yusuf İRİS

Kocaeli Gebze’de kurulu Fransız merkezli yan sanayi elektrik ekipmanları üreticisi Mersen işçileri, 2022 yılından beri, toplu sözleşme hakları için mücadele ediyor. 40 gündür grevde olan Mersen işçileri, Fransız işverenin masaya oturmaması nedeniyle Taksim’de bulunan Fransız Başkonsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdi. İşçiler, burada “Bu grev hepimizin, birlikte kazanacağız“ diyerek mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Türkiye’nin Fransa sömürgesi olmadığını belirterek, işvereni yasal süreçlere uymaya çağırdı.

Taksim Meydanı'nda buluşan işçiler “Fransız Mersen yasalara uy“, “Mersen işçisi direnişi simgesi“, “Direne direne kazanacağız“ sloganları atarak İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransız Konsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Çevrede yoğun önlem alan polis, işçilerin konsolosluğun girişinde açıklama yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine işçiler açıklamayı konsolosluğun yanındaki ara sokakta yapmak zorunda kaldı. İşçiler yaptıkları açıklamada Mersen patronunun tutumunu sürdürdüğü takdirde Fransa sermayeli her işyerinde eylemlere başlayacaklarını duyurdu.

Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar, işverenin sendikal hak ihlallerini kınadığını belirterek, “İşverenlerin pervasızlığına, sendikal haklarımızın önüne konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütme“ çağırısında bulundu.

İŞVEREN HUKUK TANIMIYOR

Atar, açıklamasında şunları söyledi: “Sendikal haklarını alabilmek, işyerinde toplu iş sözleşmesi koşullarında, haklarını geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için başladıkları mücadelede 2,5 yılını geride bıraktılar. Arabuluculuk süreci devam ederken işveren, hukuksal olarak yasanın boşluklarından da faydalanarak işçilerin önüne çeşitli labirentlerle süreci uzatmak ve yıldırma amacıyla mobbing, taciz ve yasadışı uygulamalar gerçekleştirdiler. Baskıların devamı olarak 4 sendika üyesi işten çıkarıldı. Üyelerimiz greve çıktılar. İşvereninin hukuksuz uygulamaları grev süresince de devam etmiştir. Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı şekilde, grevdeki işçilerin yerine işçi çalıştırmış ve greve katılan üyelerimizi grevden vazgeçmeleri için taciz etmiştir. İşyerinde bakanlık müfettişlerince yapılan denetimde, işçilere sendikal baskı uygulandığı tespit edilmiş, işverene idari para cezası verilmiştir. İşine tazminatsız olarak son verilen işçilerin de sendikal sebeplerle işten çıkarıldığı tespit edilmiş olup, bu işçilerin çıkış kodları 4 numaralı kod olarak değiştirilmiştir.”

İŞÇİ HAKLARINA FRANSIZ

Fransızların sömürge yaklaşımlarını sürdürdüğünü kaydeden Atar, “Fransız devleti, sanayi devrimi öncesi ve sonrasında hatta 18’inci ve 19’uncu yüzyılda açık sömürge yaklaşımlarını sürdürmüş, bugün hala sürdüren bir ülke. Ülkemize gelip sermaye yatırımı gerçekleştirdiyseniz, işyerini satın alıp işletiyorsanız, Türkiye’nin işçisi mert; Mersen’in işçisi sizin köleniz değildir. Bu ülkede sizin açık sömürge ülkeniz değildir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz“ diye konuştu.