Fransız polisi Paris metrosunda bir kadını vurdu

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, metroda "tehdikâr davrandığı" iddia edilen bir kadına ateş açtı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fransa polisi başkent Paris'te bulunan François-Mitterrand kütüphanesi istasyonunda bir kadını vurdu.

Le Parisien'e konuşan polis kaynaklarına göre bir polis memuru, "Allahu ekber" diye bağıran ve kendini patlatacağını söyleyen bir kadına ateş açtı.

Hükümet sözcüsü Olivier Véran ise yaptığı açıklamada, kadının "cihatçı imalar içeren agresif sözler" sarf ettiğini belirtti. "Kadının tam bir peçe taktığı açıktı" diyen Veran, kadının ifadelerinin çevredekiler arasında endişe yarattığını ve en az üç ayrı uyarı yapıldığını söyledi.

Veran ayrıca Fransız polisi tarafından vurulan kadının hastanede olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan kadının akli dengesinin yerinde olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Paris Savcılığı da kadının "polis emirlerine uymayı reddetmesi ve kendini havaya uçurmakla tehdit etmesi üzerine, bir polis memurunun ateşli silahını bir kez kullandığını" açıkladı.