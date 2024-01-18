Fransız polisler, sosyal hakları için protesto düzenledi

Fransa'da polisler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında çalışma koşullarının ağırlaşacağını savunarak ülke genelinde protesto gerçekleştirdi.

Fransa'da polis sendikalarının çağrısıyla başkent Paris başta olmak üzere Bordeaux ve Strazburg gibi çok sayıda kentte polisler, 16 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında artacak iş yükünü protesto etmek için sokağa indi.

Polisler, milyonlarca turistin başkente akın edeceğini, binlerce polisin Paris'te görevlendirileceğini ve bu nedenle iş yüklerinin artacağını savundu.

Paris'te Belediye binası yakınlarında toplanan sivil polisler, ellerinde sendikalarının bayraklarını taşıdı.

Göstericiler, Olimpiyatlar sırasında hangi koşullarda çalışacaklarının belirsizliğini korumasından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Polisler, Olimpiyatlarda yapılacak ek mesai ve Paris dışından gelen polis memurlarının durumu gözetilerek ek ücretlendirmelerin yapılmasını ve yaz aylarında izne ayrılmasını talep etti.

Gösteriye katılan Polis sendikası UNSA Police Genel Sekreter Yardımcısı Thierry Clair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin, Olimpiyatlar sırasındaki mesaileri için hangi ücret koşullarına tabi olacağını bilmediğini anlattı.

Clair, bu süreçte "Meslektaşlarımız en az 3 ay boyunca yoğun bir şekilde seferber edilecek" diyerek, Olimpiyatlar boyunca ülkedeki tüm polislerin çalışacağını ve kimsenin yıllık izne ayrılamayacağını ifade etti.

Thierry Clair, bu süre zarfında polislerin nasıl çalışacaklarının netleştirilmesini istedi.

Polis sendikalarının ülkede bugün polisler için "kara perşembe" ilan ederek, polisler için grev çağrısında bulunmuştu.