Fransız pop ikonu Françoise Hardy yaşamını yitirdi

Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Hardy’nin ölümünü oğlu Thomas Dutronc sosyal medya üzerinden duyurdu.

Fransız pop şarkıcısı Françoise Hardy, yaşamını yitirdi.

Hardy’nin ölümünü kendisi gibi müzisyen olan oğlu Thomas Dutronc sosyal medya üzerinden duyurdu.

Dutronc, Instagram'dan bebekken annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak "Annem gitti" yazdı.

Hardy'ye 2004'te lenf kanseri teşhisi konulmuştu.

Pop yıldızı, yıllar botunca radyoterapi ve farklı tedaviler gördü. 2015 yılında Hardy, durumu kötüleşince kısa süreliğine yapay komaya sokulmuştu. Hardy, uyandırıldıktan sonra konuşma, yutkunma ve solunum konusunda sorunlar yaşamaya başladı.

2021 yılında Hardy, ötanaziyi savunmuş ve Fransa'nın uygulamaya izin vermemesinin "insanlık dışı" olduğunu söylemişti.

17 Ocak 1944’te Paris'te doğan Hardy, küçük kız kardeşi Michèle ile Paris'in 9. bölgesinde büyüdü.

Hardy, “Yé-yé” isimli 1960'lı yıllarda Fransa, İspanya ve Kanada’nın Quebec bölgesinde bilinen pop müziğinin önemli isimleri arasında yer aloyordu.