Fransız Rugby oyuncusu Jaminet, ırkçı söylemleri nedeniyle milli takımdan atıldı

Fransız profesyonel rugby oyuncusu, sosyal medya üzerinden yaptığı ırkçı paylaşım nedeniyle milli takımdan ihraç edildi.

Fransız Rugby oyuncusu Melvyn Jaminet ırkçı söylemleri sebebiyle milli takımdan ihraç edildi.

Jaminet, Fransa'nın Arjantin'e karşı zaferinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bana kutlama yapıp yapmadığım soruldu. Yemin ederim yoluma çıkan ilk Arap'a kaskımla vururum" dedi.

Bunun ardından 25 yaşındaki rugby oyuncusunun, ırkçı paylaşımı nedeniyle Fransa milli takımından uzaklaştırıldığı açıklandı.

Fransa Rugby Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "FFR, Melvyn Jaminet tarafından kısa süre önce sosyal ağlarda yayınlanan videodaki yorumları mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesine yer verildi.

"Bu tür yorumların kesinlikle kabul edilemez olduğu" kaydedilen açıklamada, Melvyn Jaminet'in milli takım kadrosundan ihraç edildiği bildirildi.

Jaminet'in oyuncusu olduğu Toulonnais Rugby Kulübü (RCT) yönetimi de konuya ilişkin açıklamasında, olay hakkında iç soruşturma başlatıldığını aktardı.

Jaminet ise takımdan uzaklaştırıldığına ilişkin açıklamadan kısa süre sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla özür diledi.

La Fédération Française de Rugby (FFR) condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet.



En conséquence, Melvyn Jaminet a été mis à l’écart avec effet immédiat et quitte le groupe France actuellement présent en Argentine.



Notre communiqué : — France Rugby (@FranceRugby) July 7, 2024

"Bunun birçok insanı incittiğini ve kırdığını anlıyorum ve bu sözlerin benim ya da Fransız rugby takımının değerlerini yansıtmadığını açıkça belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullanan Jaminet, "ırkçılığın hiçbir şeklinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.