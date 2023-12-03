Fransız siyasilerden Paris'teki bıçaklı saldırıya tepki

Fransız siyasiler, başkent Paris'te gece meydana gelen bıçaklı saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşamki terör saldırısında hayatını kaybeden Alman vatandaşının ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Saldırganı yakalayan ekiplere teşekkür eden Macron, terörle mücadele savcılığının "Fransız halkı adına adaletin yerine getirilmesi için" olayı aydınlatacağını belirtti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, X'teki paylaşımında, "terör karşısında ödün vermeyeceğiz" diyerek, hayatını kaybeden Alman vatandaşına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet de paylaşımında "terör bir kez daha topraklarımızı vurdu" ifadesini kullanarak, "değerlerimize saldıranlarla mücadelede birlik olalım" mesajı verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Jordan Bardella ise soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce sabıkası bulunan saldırgana karşı yeterli önlem alınmadığı ve "Fransızların hayatının tehlikeye atıldığı" değerlendirmesinde bulunarak, "Yarın sabah Fransızlar bunu sorgulayacak" ifadesini kullandı.

Paris'in 15'inci bölgesinde Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi gece yoldan geçenlere bıçakla saldırmıştı. Saldırıda bir Alman vatandaşı ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Le Figaro'nun haberine göre İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın gözaltına alındığı sırada, "Afganistan'daki gibi Filistin'de de" Müslümanların öldürülmesine karşı olduğunu ve "Fransa'nın İsrail'in suç ortaklığını yaptığını" söylediğini belirtti.

Darmanin ayrıca, saldırganın 2016 yılında şiddet eylemi gerçekleştirme şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Paris savcılığı olayla ilgili "cinayet" ve "cinayete teşebbüsten" soruşturma başlattı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, 26 yaşındaki saldırganın İran kökenli Fransız vatandaşı olduğu ifade edildi.